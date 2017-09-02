Канадские депутаты потребуют, чтобы правительство не продавало оружие Азербайджану

Канаде следует пересмотреть свои отношения с Азербайджаном. Об этом журналистам заявил находящийся с визитом в Арцахе основатель и глава международной организации «Единый свободный мир» Маджед Эль Шафи, сообщает «Арцахпресс». Эль Шафи сообщил, что депутаты парламента Канады Тони Клемент и Рейчел Гардер присоединились к его четырехдневной миссии по сбору фактов, направленной на изучение сообщений о совершенных Азербайджаном воинских преступлениях в апреле 2016 года. «Международное сообщество должно сделать больше для восстановления стабильности в регионе и привлечь к ответственности организаторов нарушений прав человека и насилия в отношении гражданских лиц», - подчеркнул он, добавив, что в соцсетях размещены графические изображения, касающиеся совершенного азербайджанскими ВС варварства, убийств гражданских лиц и спланированных военных действий. Организация намерена обратиться к властям Канады с требованием пересмотреть отношения с Азербайджаном по части продажи вооружений, пока власти этой страны не выполняют свои международные обязательства в вопросе прав человека.