Увеличилось число граждан Армении, депортированных из стран ЕС

За последние два года крайне выросло число тех, кого депортировали из стран Европейского союза в Армению. Об этом заявил начальник государственной миграционной службы Гагик Еганян, который привел следующие цифры: «В 2014 году мы получили две заявки, в 2015-м – 36 заявок относительно 62 лиц. В 2016 году было 74 заявки, а в этом, по данным на 30 августа 2017 года, 58 заявок по 87 лицам». Руководитель миграционной службы представил также статистику по заявкам из европейских стран на подтверждение наличия армянского гражданства у тех или иных лиц. В 2016 году было получено 255 подобных заявок, а по данным на 30 августа 2017 года – 544.