Михаил Саакашвили заявил о задержании в Киеве своего брата Давида Саакашвили. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Экс-губернатор Одесской области отметил, что у его брата была "посвидка о проживании в Украине". Его якобы забрали сегодня на рассвете представители МВД и увезли в неизвестном направлении. Бывший советник главы МВД Илья Кива в эфире телеканала 112 подтвердил задержание Давида Саакашвили. По его словам, брата экс-президента Грузии задержали за нарушение режима пребывания в стране и готовят к депортации. В пресс-службе МВД пока не прокомментировали сообщение, на звонки там не отвечают, сообщает liga.net.
Саакашвили заявил о задержании своего брата в Киеве
- Право - 02 Сентября 2017, 13:51