Почти 20 сотрудников посольства США лишились слуха на Кубе

В общей сложности 19 сотрудников посольства США в Гаване пострадали в результате инцидентов, которые источники в американском Госдепартаменте ранее охарактеризовали как "акустические атаки". Об этом в пятницу, 1 сентября, на брифинге для журналистов сообщила представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт. "Мы можем подтвердить, что еще один подобный случай был зафиксирован в прошлом месяце, он сейчас расследуется", - подчеркнула она. В начале августа в Вашингтоне утвеждали, что инциденты происходили с осени 2016 по весну 2017 года. Тогда в Гаване на ситуацию пообещали отреагировать и помочь американским властям в изучении произошедшего. Отек головного мозга и когнитивные нарушения Между тем в American Foreign Service Association ("Американской ассоциации дипломатической службы" - Ред.) - профсоюзном объединении при Госдепе США - сообщили, что у пострадавших диагностировали "легкие травмы и отек головного мозга", постоянную потерю слуха, сильные головные боли, утрату чувства равновесия и когнитивные нарушения. По меньшей мере у одного сотрудника посольства Канады на Кубе также были выявлены "необычные симптомы", аналогичные тем, которые испытали сотрудники диппредставительства США в Гаване после предполагаемой "акустической атаки". Направленное звуковое воздействие Ранее, 9 августа, представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт рассказала на брифинге, что Вашингтон зафиксировал несколько "инцидентов", в результате которых американским дипломатическим сотрудникам потребовалась медицинская помощь, после чего они выехали из Гаваны. "У нас нет однозначного ответа, что могло вызвать эти инциденты", - отметила она. В то же время источники телеканала CNN в Госдепе сообщили, что речь шла об "акустической атаке" - направленном звуковом воздействии, которое не воспринимается слухом человека, но наносит ущерб его здоровью. В МИД Кубы в ответ на обвинения американской стороны заявили, что "безопасность и благополучие иностранных дипломатов" являются для страны приоритетом.
Почти 20 сотрудников посольства США лишились слуха на Кубе
- Право - 02 Сентября 2017, 10:45