В Турции задержаны еще два гражданина Германии, сообщило в пятницу, 1 сентября, министерство иностранных дел ФРГ. Причиной стали "политически мотивированные обвинения", заявила представитель германского МИДа. Неофициальные источники проинформировали о задержании граждан ФРГ консульство Германии в Измире. Полиция в аэропорту Анталии в ответ на запрос германской стороны подтвердила факт задержания. По данным полиции, оба задержанных являются гражданами ФРГ, паспортов другой страны у них нет. Пока что посольство Германии в Турции не смогло связаться с задержанными. По данным немецкого МИДа, в настоящее время в тюрьмах Турции находятся 55 граждан Германии, двенадцать из них - по политическим обвинениям. В их числе - переводчица Мешале Толу (Mesale Tolu), которую обвиняют в пропаганде терроризма и участии в деятельности террористической организации, а также немецко-турецкий корреспондент издания Die Welt Дениз Юджел (Deniz Yücel) и правозащитник Петер Штойдтнер (Peter Steudtner). Четверо из двенадцати имеют двойное гражданство - ФРГ и Турции.