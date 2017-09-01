Сигнал о бомбе в здании Минтранса Армении оказался ложным

/АРКА/. Сигнал о том, что в здании Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении заложена бомба, оказался ложным, сообщил заместитель начальника ереванского управления МЧС, полковник Армен Бадалян. Сигнал о том, что в здании Минтранса Армении, расположенного на площади Республики, заложена бомба, поступил в полицию Армении в пятницу в 10:25. В здании работали группы кинологов и спасателей. "Все здание проверено, ничего подозрительного найдено не было, сотрудники возвращаются на свои рабочие места", - сообщил Бадалян журналистам. О том, от кого именно поступил звонок, информации пока нет. Как передает корреспондент агентства "АРКА", сотрудники министерства заходят в здание, чтобы вернуться к работе. Пожарная машина и "Скорая помощь" уехали, оцепление снято.