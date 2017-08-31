Медики подтвердили наркотическое опьянение Умара Джабраилова

Бизнесмен Умар Джабраилов устроил стрельбу в отеле Four Seasons в состоянии наркотического опьянения, говорится в результатах его медицинского освидетельствования. Об этом сообщил РБК источник в правоохранительных органах столицы. О положительных результатах анализов Джабраилова сообщило ранее со ссылкой на свой источник агентство «Москва». В ГУ МВД Москвы отказались комментировать эти сведения, пояснив, что они не подлежат огласке как данные следствия. Пресс-секретарь бизнесмена Григорий Горчаков заявил: «Я не думаю, что это так, похоже на утку в СМИ». На вопрос о состоянии Джабраилова пресс-секретарь ответил: «Нормально, он восстанавливается». Джабраилов был задержан поздно вечером во вторник в номере отеля Four Seasons на Охотном ряду после того, как несколько раз выстрелил в потолок из наградного пистолета Ярыгина. В итоге осмотра в номере было найдено «порошкообразное вещество белого цвета», рассказал РБК источник в МВД и подтвердил источник в отеле, а также бутылки с алкоголем и неизвестные таблетки. Бизнесмену было предъявлено обвинение в хулиганстве (ст. 213 УК), на время следствия он был отпущен под подписку о невыезде. Вещества направлены на экспертизу.