ФСБ предотвратила теракты в Москве и Московской области на 1 сентября

РИА Новости. Федеральная служба безопасности задержала двух выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты в Москве и Московской области 1 сентября, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. "Один из задержанных накануне Дня знаний… разместил в сети интернет свое видеообращение к членам запрещенной в России террористической организации ИГ*. В этом обращении он дал так называемую клятву верности террористам… В его телефоне обнаружены контакты с вербовщиками данной организации и инструкции по планируемому преступлению", — говорится в сообщении. Один из террористов собирался совершить самоподрыв, другой – напасть на людей, используя холодное оружие. При обыске у подозреваемого нашли самодельное взрывное устройство большой мощности, а также компоненты для его изготовления. Задержанный признался, что собирался стать террористом-смертником. Первого сентября в России начинается новый учебный год, в школах проходят торжественные линейки.