Грачья Арутюнян с сегодняшнего дня будет отбывать наказание в открытом режиме

Грачья Арутюнян, осужденный в РФ по делу о произошедшем в 2013 году трагическом ДТП в Новой Москве и экстрадированный из России в Армению в июле 2017 года, с сегодняшнего дня будет отбывать оставшуюся часть наказания в открытом режиме. Имеющуюся у "ФактИнфо" информацию подтвердили в отделе по связям с общественностью Управления уголовно-исполнительных учреждений Министерства юстиции Армении, добавив, что распоряжение относительно этого уже есть; Арутюнян уже находится в участке, предусмотренном для лиц, отбывающих наказание в открытом режиме. Ранее суд общей юрисдикции первой инстанции ереванских административных районов Нубарашен и Эребуни постановил удовлетворить ходатайство уголовно-исполнительного управления Министерства юстиции Армении о признании приговора Троицкого суда Москвы в отношении Грачьи Арутюняна. Приговор российского суда был признан и приведен в соответствии с Уголовным кодексом РА, и остался неизменным. Напомним, в июле 2013 года на территории Новой Москвы “КамАЗ”, за рулем которого находился гражданин Армении Грачья Арутюнян, врезался в рейсовый автобус. В результате аварии погибли 18 человек. Tроицкий суд Москвы приговорил Арутюняна к 6 годам и 9 месяцам лишения свободы. Грачья Арутюнян был экстрадирован на родину 20 июля 2017 года для отбывания оставшейся части наказания в Армении. Лица, отбывающие наказания в открытом режиме, в случае нахождения работы и при предъявлении соответствующих оснований, могут покинуть территорию УИУ и посетить место работы, но при этом они должны вернуться обратно в установленное время. Им также предоставляется кратковременный отпуск.