Армения и РФ достигли соглашения об использовании армянских водительских прав в России

/АРКА/. С российской стороной достигнуто соглашение по вопросу использования армянских водительских прав лицами, работающими на территории России в сфере перевозок, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Армении Арам Араратян.С 1-го июня в России вступил в силу запрет на использование иностранных водительских прав лицами, работающими на территории страны в сфере перевозок. Требование об обязательном получении российских водительских удостоверений иностранцами, профессионально занимающимися перевозками, не распространяется на граждан Киргизии, а также Белоруссии и Казахстана, где русский является официальным языком. Таким образом, изменения из стран-членов ЕАЭС не распространялись только на Армению. Те граждане, которые, к примеру, водят такси с армянским водительским удостоверением, штрафовались на 10 тысяч рублей, а хозяйственники, у которых они работают – на 50 тысяч рублей.Как отметил Араратян, в рамках выполнения решения, принятого 14-го августа межправительственным советом ЕАЭС, 18-го августа в Москве прошло совещание, в котором приняли участие замначальника полиции Армении Вардан Егиазарян и первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой. "В обсуждениях также приняли участие представители секретариата ЕАЭС", - добавил он.Вопрос о взаимном признании водительских удостоверений, выданных в государствах-членах ЕАЭС, обсуждался на заседании Евразийского межправительственного совета, которое прошло 14-го августа в Астане.В частности, в ходе заседания премьер-министры стран ЕАЭС поручили правительствам Армении и России провести до 20-го августа 2017 года консультации по вопросу взаимного признания национальных или международных водительских удостоверений, выданных в двух странах. По словам Араратяна, в результате обсуждений стороны пришли к соглашению, что необходимо осуществить соответствующие поправки в законах Армении и России, касающихся данного вопроса, за сжатые сроки.