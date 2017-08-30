СК Армении сообщил подробности инцидента с захватом в заложницы молодой девушки в Ереване

Следственным отделом по административным районам Эребуни и Нубарашен следственного управления Следственного комитета РА по Еревану возбуждено уголовное дело по факту захвата заложника с применением опасного для жизни и здоровья насилия с использованием оружия. Об этом “ФактИнфо” сообщили в СК Армении.

Согласно сообщению ведомства, по материалам, подготовленным на основе рапорта сотрудника Полиции, выяснилось, что 29-го августа 2017 года около 15:30 в недействующем бильярдном зале “Уикенд”, расположенном на улице Ростовяна 15/6, некий мужчина с применением используемого в качестве оружия ножа взял в заложники жительницу 9-го Нор Норкского массива города Еревана(1993 года рождения). До этого были сломаны оконные стекла игрового зала, повреждено имущество.

Мужчина в присутствии собравшихся у игрового зала многочисленных граждан и прибывших на место происшествия сотрудников правоохранительных органов приставил к горлу молодой женщины нож и, применив опасное для жизни насилие, потребовал, чтобы в помещение вошли пять граждан и адвокат, угрожая в противном случае убить заложницу.

Переговоры, нацеленные на освобождение женщины, не дали результатов, и мужчина отказался подчиниться законным требованиям сотрудников правоохранительных органов. Для предотвращения реальной угрозы жизни взятой в заложницы женщины сотрудники отряда особого назначения Главного управления по борьбе с организованной преступностью Полиции РА провели спецоперацию, в ходе которой мужчина получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение.

По факту взятия в заложники молодой женщины следственным отделом по административным районам Эребуни и Нубарашен следственного управления Следственного комитета РА по Еревану возбуждено уголовное дело по пунктам 2 и 3 части 2 статьи 218 (Захват заложника с применением насилия, опасного для жизни или здоровья и с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) Уголовного кодекса РА.

"Создана следственная группа. Предпринимаются крупномасштабные следственные действия, направленные на обеспечение всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств произошедшего", - отмечается в сообщении.

Как сообщается, захвативший заложницу в Ереване 31-летний Гор Акопян был осужден в США по обвинению в убийстве. Об этом сообщает «Пастинфо».Также стало известно, что Акопян был знаком с 24-летней потерпевшей, они даже жили вместе 2 месяца. По некоторым предположениям, их связывало пристрастие к наркотикам. Акопян, как сообщалось ранее, был наркоманом. Девушка также имела склонность к наркотикам, и в ноябре 2016 года была осуждена по этой причине. Согласно обвинению, девушка приобрела «Метамфетамин» у другого мужчины, и пообещала купить наркотик. Девушка была приговорена к 2,5 годам лишения свободы, однако суд принял решение об условном наказании, и она была отпущена на свободу с испытательным сроком в 3 года. Помимо этого, было назначено принудительное лечение.