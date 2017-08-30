Уголовное дело против сына Вардана Осканяна прекращено

Следственный орган прекратил уголовное дело в отношении сына лидера партии «Единение», экс-главы МИД Армении Вардана Осканяна – Ара Осканяна – в связи с отсутствием состава преступления. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook адвокат Тигран Атанесян. Ранее адвокат заявил, что «произошедшее было недоразумением и плодом бурной фантазии одного молодого человека, посему, если процессы развернутся исключительно в правовом поле, то Ара Осканян в скором времени будет на свободе». Напомним, сын лидера партии «Единение», экс-главы МИД Армении Вардана Осканяна – Ара Осканян – был задержан 17 февраля с.г. Как передавала пресс-служба Следственного комитета РА, 17 февраля 2017 года из Полиции были получены материалы, подготовленные на основании сообщения гражданина Н. Берберяна о том, что 16 февраля 2017 года его друг Г. Сирадарян и двоюродный брат А. Осканян потребовали у него вернуть долг в размере 1.500.000 драмов, насильно удерживая его в автомобиле и не позволяя покинуть его, озвучивали угрозы о применении опасного для здоровья насилия. Позже пресс-служба СК РА сообщила, что для проверки всех обстоятельств были проведены масштабные следственные действия, очные ставки, допросы, изъяты видеозаписи и уточнены обстоятельства возникновения долга – потерпевший сделал ставки в одной из букмекерских контор за счет Г. Сирадегяна и А. Осканяна и проиграл сумму около 1.650 тыс. драмов. На основании добытых в ходе предварительного следствия доказательств было принято решение о выдвижения обвинения в отношении Г. Сирадегяна и А. Осканяна по ст.131 (Тайное или открытое похищение человека путем обмана, злоупотребления доверием, насилия или угрозы применения насилия) УК РА. Об этом сообщает Panorama.am.