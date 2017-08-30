В США 15 охранникам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана предъявили обвинения за нападение на участников митинга в Вашингтоне во время его визита, пишет Associated Press. «19 человек, включая 15 турецких сотрудников службы охраны, обвиняются в нападении на протестующих во время визита Эрдогана в Вашингтон в мае», — отметили в агентстве, передает Gazeta. Напомним, 16 мая охрана президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе его визита в Вашингтон устроила драку с протестующими. По меньшей мере, девять человек пострадали, сообщает Новости Армении - NEWS.am.
В США 15 охранникам Эрдогана предъявили обвинения
- Право - 30 Августа 2017, 10:19