Адвокат: Подвижек по вопросу экстрадиции Александра Лапшина нет Об этом заявил РИА Новости его адвокат Эдуард Чернин. В конце 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, который включил его в «черный список» за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Генпрокуратура Белоруссии приняла решение удовлетворить запрос Азербайджана и выдать Лапшина. Суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы.
Адвокат: Подвижек по вопросу экстрадиции Александра Лапшина нет
- Право - 29 Августа 2017, 18:15