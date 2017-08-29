Адвокат: Подвижек по вопросу экстрадиции Александра Лапшина нет

  • Lragir.am
  • Право - 29 Августа 2017, 18:15
Адвокат: Подвижек по вопросу экстрадиции Александра Лапшина нет

Об этом заявил РИА Новости его адвокат Эдуард Чернин.

В конце 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, который включил его в «черный список» за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Генпрокуратура Белоруссии приняла решение удовлетворить запрос Азербайджана и выдать Лапшина. Суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы.

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