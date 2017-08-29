Адвокаты Армении объяснили причины организации крупнейшей акции протеста – забастовки 13 сентября

Забастовка адвокатов Армении, намеченная на 13 сентября с.г., является своеобразным выражением протеста. Об этом заявил сегодня адвокат Араик Папикян в ходе обсуждении на тему «Причины объявления забастовки адвокатов и их требования» в «Медиацентре». «Это такой шаг, выражение протеста, который мы все выбрали. Уверяю, что мы не хотели идти на подобный шаг», – отметил он. «Мы все надлежащим образом посещали судебные заседания для выполнения нашего профессионального долга, весь рабочий день проводили возле здания суда или в коридоре. На протяжении всего этого времени мы получали санкции со стороны суда, основанием которых послужили протоколы. Ни Судебный департамент Армении, ни Палата адвокатов РА, и ни один другой полномочный орган не попробовал дать данному вопросу правовое решение», – отметил А. Папикян. Он добавил, что посредством забастовки адвокаты пытаются обратить внимание полномочных органов на данную проблему. Адвокат выразил надежду, что полномочные органы сделают выводы и примут быстрые меры для устранения этой проблемы. В свою очередь другой участник обсуждения – адвокат Мушег Шушанян – отметил, что данные проблемы связаны исключительно с судебным производством по делам о захвате полка Патрульно-постовой службы Полиции Армении ППС в Ереване и «Жирайра Сефиляна и других». «По каким-либо другим делам адвокаты не сталкивались с подобного рода проблемами», – отметил адвокат. Напомним, по состоянию на 25 августа уже 138 адвокатов в Армении присоединились к забастовке из-за незаконных, по их словам, личных обысков защитников при входе в здания суда. Акция протеста намечена на 13 сентября с.г. Адвокат Е. Варосян на своей странице в соцсети Facebook опубликовал полный тест заявления. Отметим, ранее газета «Айкакан жаманак» сообщала, что несколько десятков адвокатов Армении 13 сентября объявят забастовку из-за личных обысков при входе в здания суда. Издание отмечало, что в забастовке примут участие более 100 адвокатов. «Отметим, что личные обыски возмутили адвокатов особенно после того, как в суд было направлено дело вооруженной группы “Сасна црер”. По их утверждению, это не досмотр, а обыск. По этой причине уже длительное время несколько адвокатов не могут войти в зал судебных заседаний, поскольку отказываются открывать свои сумки», – писала газета. Присоединившийся к забастовке адвокат Мигран Погосян отметил в беседе с корреспондентом газеты, что судебная система, в лице судебных исполнителей, предъявляет адвокатам незаконные требования. «Меня еще не обыскивали, но считаю, что адвокаты должны проявить солидарность в этом вопросе», – отметил он, сообщает Panorama.am