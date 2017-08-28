Суд общей юрисдикции ереванских районов Кентрон и Норк-Мараш на заседании 28 августа отменил запрет на свидания экс-министра обороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна с родственниками. Одновременно суд отклонил ходатайство о снятии ареста на имущество и изменение меры пресечения. Судья мотивировал решение тем, что находясь на свободе, Самвел Бабаян может помешать судопроизводству и оказать влияние на свидетелей. Следующее заседание состоится 4 сентября. Напомним, что Бабаян обвиняется в подстрекательстве к незаконному обороту оружия, сообщает Новости Армении - NEWS.am
Суд разрешил Самвелу Бабаяну свидания с родными
- Право - 28 Августа 2017, 15:39