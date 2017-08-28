Трагическое ДТП с автобусом в Краснодарском крае: водитель Карапет Микаелян арестован

Число погибших в результате крупного ДТП с автобусом с рабочими в Краснодарском крае увеличилось до 19. Об этом РИА Новости в понедельник, 28 августа, сообщил источник в экстренных службах региона. «Один из пострадавших скончался в лечебном учреждении, остаются в больнице 19 человек», – сказал собеседник агентства, передает Лента.Ру. ДТП произошло утром 25 августа. Автобус упал в море с недостроенного пирса. Все погибшие и пострадавшие – рабочие «Таманьнефтегаза» и подрядной организации, которая занимается строительством пирса, принадлежащего материнской компании. Причиной инцидента стала неисправность тормозной системы. По делу об аварии взяты под стражу водитель автобуса Карапет Микаелян и предприниматель Юрий Вечерадзе. Они арестованы до 26 октября. Ранее были установлены личности всех 18 погибших в крупном ДТП с автобусом на Кубани. В числе погибших были двое армян: Булудян Армен Седракович, 14.10.1978г.р. и Булудян Седрак Саркисович, 27.09.1953г.р. Ранее в микроблоге МИД Армении в Twitter была опубликована запись о том, что согласно предварительным данным, полученным из Генерального консульства РА в Ростове-на-Дону, в числе жертв крупного ДТП с автобусом в Краснодарском крае есть двое армян. Отмечалось также, что их гражданство на данный момент уточняется. Чуть позже все же уточнили, что граждан Армении среди них нет. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, а также по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает Panorama.am.