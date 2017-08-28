В США рассматривают ограничение на выдачу виз по культурному обмену

Администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает введение ограничений на выдачу виз в рамках культурного обмена класса J-1. Речь идет о визах этого класса, которые допускают временное трудоустройство. Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники. Ограничения могут быть введены в рамках выполнения предвыборных обещаний Трампа отдавать гражданам США предпочтение на рынке труда. По информации WSJ, это может затронуть около 100 тысяч человек, которые приезжают в США по обмену летом и работают, в основном, на курортах или в национальных парках, а также тех, кто приезжает по программе Au pair. Сторонники такого рода программ считают, что они обеспечивают не только культурный обмен, но и приток сезонной рабочей силы, которой не хватает внутри страны. Между тем противники уверены, что на самом деле иностранцы, приезжающие работать в США по визам J-1, отбирают места у американцев.