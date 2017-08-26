Уволена журналистка, раскрывшая схему поставок оружия «Ан-Нусре» при помощи Азербайджана

Razm.info Признанная террористической Россией, США и рядом других стран группировка «Фронт ан-Нусра», является сирийским отделением «Аль-Каиды». Болгарской журналистке Диляне Гайтанджиевой удалось доказать участие в этом деле азербайджанской авиакомпании «Шелковый путь» (Silk Way Airlines) и ВВС Азербайджана как минимум на протяжении трех последних лет, работавших под дипломатическим прикрытием. Кроме Болгарии, в оружейных поставках принимали участие Сербия, Румыния и Чехия. В беседе с Razm.info болгарская журналистка заявила, что в газете «Труд» не объяснили причин ее увольнения. «В газете «Труд» мне не дали никаких объяснений расторжения контракта, я думаю их заставили это сделать. Болгарские власти пытаются все это скрыть. Они не хотят, чтобы эта информация была предана огласке. Но теперь она предана огласке и люди вне Болгарии теперь знают правду о том, кто и как вооружает террористов». Диляна Гайтанджиева получила документы о поставках оружия из анонимного источника. В документах содержалась переписка посольства Азербайджана в Болгарии о поставках вооружения самолетами под прикрытием дипломатических полетов. По словам журналистки, азербайджанская сторона сама подтвердила аутентичность документов, когда после выхода расследования посольство Азербайджана опубликовало письмо с призывом к болгарским властям провести расследование утечки. «Азербайджан подтвердил, что документы, попавшие ко мне, были подлинными, так как они подтвердили, что посольство [Азербайджана] было подвергнуто кибератаке». Работодатель болгарской журналистки, в свою очередь, заявил, что Гайтанджиева не была уволена из-за расследования о поставках вооружения. Редактор газеты «Труд» Петио Бласков в интервью болгарскому сайту Afera.bg заявил, что также не был осведомлен о допросе журналистки спецслужбами, также он отрицает давление на газету со стороны официальных лиц и утверждает, что газета не отказывается от проведенного расследования. Напомним, что согласно расследованию, азербайджанская государственная авиакомпания «Шелковый путь» на протяжении трех последних лет занималась незаконными поставками оружия под дипломатическим прикрытием, было совершено около 350 полетов. Транзит оружия происходил через различные страны, для многих рейсов перевалочными пунктом являлся Баку, а конечным пунктом назначения часто выступали Сирия и Афганистан. Одним из главных заказчиков азербайджанских авиалиний выступали частные американские компании, занимающиеся поставками оружия для нужд ВС США. Однако данные поставки предусматривали советское оружие, которое подразделениями военных из США не используются. Это оружие также попадало в руки к террористами, что доказано расследованием болгарской журналистки, проведенным в Алеппо в конце 2016 года, где был найден подземный склад боевиков «Фронта Ан-Нусры», наполненный оружием из Болгарии. В некоторых случаях, когда у компании «Шелковый путь» не хватало самолетов, перевозками занимались военно-транспортные самолеты военно-воздушных сил Азербайджана. Эти случаи также отражены в документах, например, в феврале 2016 г. Ил-76 ВВС Азербайджана совершал полеты из Баку в Бургас и Эр-Рияд, перевозя груз РПГ-7 и выстрелов к нему. Отметим, что увольнение Диляны Гайтанджиевой произошло за несколько дней до ее очередной поездки в Сирию, которая теперь отложена. Однако журналистка утверждает, что увольнение ее не остановит и она продолжит расследование.