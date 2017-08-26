Состоялось заседание Антикоррумционного совета

Сегодня в правительстве Армении состоялось заседание Совета по борьбе с коррупцией, в ходе которого эксперты независимой рабочей группы представили коррупционные риски, выявленные в предоставляемых Полицией РА гражданам услугах, а также в сфере налоговых сборов. Как передает пресс-служба правительства РА, также была представлена программа по снижению данных рисков. В ходе состоявшегося активного обсуждения были озвучены ряд замечаний и предложений. Премьер-министр РА Карен Карапетян отметил важность реализации последовательных шагов по снижению коррупционных рисков и дал в связи с этим ответственным ведомствам ряд поручений, в частности, до 20 сентября в сотрудничестве с экспертами доработать программу и дополненный вариант представить в Аппарат правительства. А руководству Аппарата Правительства РА было дано поручение до ноября обсудить программу с заинтересованными органами, обобщить документ и представить на обсуждение кабмина.