Уже 138 адвокатов в Армении присоединились к акции 13 сентября

На данный момент 138 адвокатов в Армении присоединились к забастовке из-за незаконных, по их словам, личных обысков защитников при входе в здания суда. Акция протеста намечена на 13 сентября с.г. «Заявление о забастовке открыто для подписей, все наши адвокаты, коллеги могут присоединиться к нему до 13 сентября, тем более что на данный момент не всех адвокатов удалось уведомить и предоставить им текст заявления», – отметил адвокат Ерванд Варосян. Адвокат Е. Варосян на своей странице в соцсети Facebook опубликовал полный тест заявления. В тексте указывается причина, по которой планируется проведение забастовки и основные цели акции. «Подобным шагом мы хотим выразить протест, жалобу против таких фактов неприемлемого отношения к профессии и авторитету адвокатов, каковыми являются посягательства на профессиональное и личное пространство», – указывается в нем. В заявлении также говорится: «К сожалению, должны констатировать отсутствие желания представителей властей скорректировать, исправить сложившуюся ситуацию». «Присоединившись к данному призыву и объявив о дате забастовки, мы, естественно, не прекратим защиту прав и свобод наших подзащитных, в случае неотложности того или иного судебного заседания в день забастовки», – сообщается в распространенном адвокатами заявлении. Напомним, ранее газета «Айкакан жаманак» сообщала, что несколько десятков адвокатов Армении 13 сентября объявят забастовку из-за личных обысков при входе в здания суда. Издание отмечало, что в забастовке примут участие более 100 адвокатов. «Отметим, что личные обыски возмутили адвокатов особенно после того, как в суд было направлено дело вооруженной группы “Сасна црер”. По их утверждению, это не досмотр, а обыск. По этой причине уже длительное время несколько адвокатов не могут войти в зал судебных заседаний, поскольку отказываются открывать свои сумки», – писала газета. Присоединившийся к забастовке адвокат Мигран Погосян отметил в беседе с корреспондентом газеты, что судебная система, в лице судебных исполнителей, предъявляет адвокатам незаконные требования. «Меня еще не обыскивали, но считаю, что адвокаты должны проявить солидарность в этом вопросе», – отметил он, сообщает Panorama.am.