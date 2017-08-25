АРКА/. По данным генерального консульства Армении в Ростове-на-Дону, среди жертв и пострадавших в аварии автобуса на Кубани граждан Армении нет, сообщает МИД республики на странице в Twitter. Ранее армянское внешнеполитическое ведомство сообщило, в числе жертв аварии на Кубани есть двое армян. При этом Федеральное агентство новостей опубликовало список 18-ти пассажиров, погибших в аварии. Среди них - Будулян С. и Будулян А.
Среди жертв и пострадавших в ДТП автобуса на Кубани граждан Армении нет, но есть двое армян
- Право - 25 Августа 2017, 21:41