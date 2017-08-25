Суд в Южной Корее приговорил главу Samsung к пяти годам тюрьмы

РИА Новости. Суд в Южной Корее приговорил к пяти годам тюрьмы главу компании Samsung Ли Чжэ Ён по обвинениям во взяточничестве, растратам, укрывательстве нелегальных доходов, нелегальном переводе средств за рубеж и лжесвидетельстве, сообщило агентство Рёнхап. В частности, суд считает, что он выделил 6,38 миллиона долларов на экипировку и тренировки по конному спорту для дочери близкой подруги экс-президента Пак Кын Хе. Прокуратура требовала для него 12 летнего тюремного заключения по обвинению в предоставлении и обещании предоставить около 40 миллионов долларов двум фондам, которые возглавляла Цой Сун Силь – подруга экс-президента страны. Якобы это обещание было сделано в обмен на разрешение провести слияние двух подразделений компании, что усилило его позиции в корпорации. Как ожидается, Ли Чжэ Ён будет обжаловать это решение.