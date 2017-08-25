Следственные действия проводятся с участием обвиняемого в убийстве 4 человек в армянском селе Шамирам

Привлеченный в качестве обвиняемого по делу об убийстве четырех человек и причинении телесных повреждений семерым лицам в армянском селе Шамирам Тельман Калашян в настоящее время находится в Следственном комитете Армении. С его участием проводятся необходимые следственные действия. Об этом “ФактИнфо” сообщила советник председателя СК Армении Сона Трузян. Согласно добытым следствием данным, 1 августа с.г. Тельман Калашян(1967 года рождения) ворвался в зал, нецензурно выражался, а затем из имеющегося при нем оружия открыл стрельбу по находившимся в помещении людям, вследствие чего четыре человека погибли, еще семеро – получили телесные повреждения различной степени тяжести. Калашян был привлечен в качестве обвиняемого по пунктам 1 и 6 части 2 статьи 104(Убийство, то есть противоправное умышленное лишение жизни другого человека, совершенное способом, опасным для жизни многих людей), по части 1 статьи 235(Незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, патронов к нарезному огнестрельному оружию, взрывчатых веществ или взрывных устройств) и части 1 статьи 34-104(Покушение на убийство) Уголовного кодекса Армении. Обвиняемым по делу также проходит его 67-летний дядя. Последнему предъявлено обвинение по части 1 статьи 334(Укрывательство особо тяжкого преступления) УК РА. Следователь подал в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.