Критикующее власти Азербайджана информационное агентство "Туран" сообщило в четверг о задержании своего директора Мехмана Алиева по подозрению в уклонении от уплаты налогов. "Директор агентства "Туран" Мехман Алиев задержан в качестве подозреваемого по статьям 231.1 (уклонение от оплаты налогов) и 308.1 (злоупотреблении должностными полномочиями). B настоящее время он находится в Ясамальском районном управлении полиции, куда был доставлен из Следственного управления Минналогов", - говорится в сообщении "Туран". Полиция и Министерство по налогам пока не комментируют задержание Алиева. Адвокат Алиева назвал дело против его подзащитного сфабрикованным: "Дело против Алиева сфабриковано и не обосновано... Мы намерены предпринять все меры в рамках международного и национального законодательства для его оправдания", - сказал Рейтер Фуад Агаев. В середине августа Алиев говорил Рейтер, что Минналогов обвинило руководство "Туран" в уклонении от оплаты налогов в размере 29.000 манатов и провело обыск в офисе агентства. Минналогов тогда сообщило, что в офисе "Туран" была проведена обычная проверка. В мае бакинский суд принял решение заблокировать сайты aзербайджанской службы "Радио Свобода" и четырех местных СМИ, критикующих власти страны: газеты оппозиционной партии ПНФА "Азадлыг" и вещающих в интернете телеканалов "Мейдан ТВ", "Туран ТВ" и "Азербайджан сааты", после того как Генпрокуратура обвинила эти СМИ в подрыве интересов государства и общества. Запад неоднократно критиковал то, что расценивает как запугивание и репрессии в отношении критически мыслящих в Азербайджане, и требовал от страны-члена Совета Европы выполнения обязательств в области защиты прав человека. Баку настаивает, что 9,5-миллионное население богатого нефтью Азербайджана пользуется полной свободой слова и может читать оппозиционную прессу.