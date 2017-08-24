В Ереване вечером 23 августа сразу две женщины поступили в больницу с колото-резаными ранениями. У 69-летней Рузанны К. ранение левой части грудной клетки. У 36-летней Заруи С. перерезаны вены на руках и ранение брюшной полости. По информации Shamshyan.com, обе живут в Ереване. Около 19:30 часов женщины в своей квартире предприняли попытку самоубийства. Ведется следствие. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Две женщины в Ереване пытались покончить жизнь самоубийством - news.am
- Право - 24 Августа 2017, 12:37