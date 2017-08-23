"Роснефть" Игоря Сечина отсудила у "Системы" 136 млрд рублей

Арбитражный суд Башкирии вынес решение о взыскании 136,3 млрд рублей (2,3 млрд долларов) с АФК "Система" в пользу "Роснефти". Нефтяная компания изначально добивалась 170,6 млрд рублей (2,88 млрд долларов). Это один из крупнейших корпоративных конфликтов в истории современной России. Претензии "Роснефти" связаны с реорганизацией в компании "Башнефть", которой в 2009-2014 годах владел холдинг АФК "Система" Владимира Евтушенкова. С ноября 2016 года "Башнефть" перешла в собственность "Роснефти". В "Роснефти" уверены, что в результате реорганизации, которая произошла в 2014 году, "Башнефть" потеряла 106,6 млрд рублей, а с учетом динамики курсов валют - 170,6 млрд рублей. В АФК "Система" неоднократно отвергали эти обвинения. Компания пожаловалась президенту России Владимиру Путину на судью Ирину Нурисламову, усомнившись в ее "объективности и беспристрастности" (документ есть в распоряжении Би-би-си). АФК "Система" будет обжаловать это решение, заявил РБК представитель компании Сергей Копытов. Русская служба Би-би-си разбиралась, из-за чего судятся две компании. Как проводилась реорганизация "Башнефти" и зачем она была нужна? В начале мая 2017 года "Роснефть" и "Башнефть" подали в Московский арбитражный суд иск к АФК "Системе" на 106,6 млрд рублей. Суд вернул этот иск, объяснив, что он может рассматриваться лишь по месту регистрации "Башнефти". Затем иск был подан в арбитражный суд Башкирии, где сейчас рассматривается это дело. "Систему" обвинили в преднамеренных и целенаправленных действиях по причинению ущерба "Башнефти" во время реорганизации нефтяной компании в 2014 году. До реорганизации 16,8% акций "Башнефти" принадлежало "Системе-инвест" - дочке АФК "Системы", которая также владела долей в "Башкирской электросетевой компании" (БЭСК) и "Уфаоргсинтезе". Самой "Башнефти" при этом принадлежало 49,4% акций дочерней компании "Системы". В ходе реорганизации компании передали друг другу пакеты акций. "Башнефть" таким образом утратила контроль над "Системой-инвест" и ее активами, включая БЭСК. Убытки от обмена акциями в "Роснефти" изначально оценили в 57,2 млрд рублей. До реорганизации у "Системы-инвест" был долг перед "Башнефтью" в 36,9 млрд рублей. В ходе реорганизации "Башнефть" передала "Системе-инвест" право требовать этот долг. "Роснефть" посчитала, что это решение тоже причинило ей убытки. Перед реорганизацией "Система" согласовала ее с акционерами "Башнефти". У тех, кто не был согласен с реорганизацией, компания выкупила акции, а затем погасила. Это, по оценке "Роснефти", принесло "Башнефти" убытки еще на 12,5 млрд рублей. Зачем была нужна реорганизация? Реорганизация была связана с готовившимся в 2014 году размещением акций "Башнефти" на Лондонской бирже. Аналитики тогда объясняли, что это нужно для "выпрямления" активов компании и повышения прозрачности. Ничего незаконного в ней эксперты тогда не заметили. Подобное объяснение приводится и в экспертных заключениях по этому делу на сайте АФК "Система". Схема владения акциями компании до реорганизации была "закольцованной". При такой структуре акционерное общество владеет дочерними структурами, которые, в свою очередь, контролируют крупные пакеты акций материнской компании. По мнению кандидата экономических наук из ВШЭ Елены Чирковой, прежняя схема могла отпугнуть иностранных инвесторов. Такую же позицию занимают и эксперты, привлеченные компанией. Представители "Системы" настаивают, что все действия были полностью легальны. У "Роснефти" - иное мнение. "Мы поняли, что некоторые активы, которые были у "Башнефти", были отделены от "Башнефти". Либо были проданы по очень низкой цене, либо там была какая-то схема, в результате которой акционеры "Башнефти" ничего не получили", - заявил глава компании Игорь Сечин в беседе с Financial Times. Почему выросла сумма иска? В конце мая "Роснефть" увеличила сумму требуемого возмещения до 170,6 млрд рублей, объяснив это динамикой курса рубля. "106 млрд - это оценка потерь на дату подачи иска. Если вы посчитаете в ценах, когда эти действия совершались, то это 180 млрд. Посмотрим, это суд будет принимать решение", - объяснил тогда Игорь Сечин. В самой "Системе" требования "Роснефти" назвали необоснованными. "Мы по поводу предыдущей суммы требований говорили, что она абсолютно необоснована. А 170,6 миллиарда рублей - это уже из области ненаучной фантастики" - сказал официальный представитель холдинга Сергей Копытов РИА Новости. Что помешало не доводить дело до суда? В начале июня к иску присоединился и еще один участник - правительство Башкирии, которая владеет 25% "Башнефти". АФК "Система" выступала против того, чтобы Башкирия стала соистцом. В середине июня стало известно, что АФК "Система" предложила "Роснефти" урегулировать дело во внесудебном порядке. Президент "Системы" Михаил Шамолин на собрании акционеров объяснял, что компания предложила "Роснефти" механизм внесудебного урегулирования спора с привлечением внешних экспертов, писал РБК. Игорь Сечин в ответ заявил, что предложения "Системы" не были "конкретными". Он также заявил, что "Система" пытается затянуть процесс, а "Роснефть" готова договариваться с компанией только на условиях, изложенных в иске. Почему произошел технический дефолт "Системы"? 26 июня "Система" сообщила об обеспечительном аресте части своих активов по делу "Роснефти" Под арест попали 31,7% акций МТС, 100% сети клиник "Медси" и 90,5% БЭСКа. В "Системе" это назвали это "попыткой оказать беспрецедентное давление на компанию". В ответ "Система-инвест" ходатайствовала об аресте активов "Роснефти", но суд на это не пошел. 17 июля АФК "Система" объявила о техническом дефолте. В компании подчеркнули, что основанием для дефолта стало "несоблюдение отдельных условий по ряду кредитных обязательств". В заявлении компании отдельно уточнялось, что причиной дефолта стало решение суда. Аналитик банка "Уралсиб" Константин Белов пояснял Би-би-си, что объявление о техническом дефолте - скорее формальность, а сам дефолт был связан с условиями кредитов и договоров. Рейтинговое агентство S&P изменило прогнозы по рейтингам АФК "Системы" и МТС после иска "Роснефти". Агентство предупредило, что МТС может столкнуться с "давлением на показатели ликвидности и долговой нагрузки". Акции компаний также обвалились на бирже. Как проходил суд? В начале июня к иску присоединился и еще один участник - правительство Башкирии, которая владеет 25% "Башнефти". АФК "Система" выступала против того, чтобы Башкирия стала соистцом. У АФК "Системы" есть множество претензий к ходу судебного процесса. В середине июля компания "Система" направила жалобу на судью Ирину Нурисламову в администрацию президента, а также в Верховный суд России и другие инстанции. В документе, который есть в распоряжении Би-би-си, компания выражает несогласие с арестом активов, для которого, по ее мнению, нет законных оснований. В компании не согласны и с другими действиями судьи. По мнению АФК "Системы", судья удовлетворяет лишь ходатайства истцов. В документе говорится, что компании отказали во всех ходатайствах, в том числе в привлечении независимых экспертов. В АФК "Системе" утверждают, что судья фактически переложила на ответчика обязанность доказывать отсутствие убытков у "Башнефти". В своей жалобе компания напоминает, что по закону бремя доказательства возлагается на истца. Еще одна претензия компании касается скорости рассмотрения дела - юристам фактически не дают времени на изучение всех материалов, заявляют представители "Системы". В четверг, 20 мая, АФК "Система" заявила об отводе судьи, а затем об оставлении искового заявления без рассмотрения. Согласно ходатайству, исковые заявления были поданы людьми, у которых на это не было полномочий. Суд оставил без рассмотрения оба ходатайства. 8 августа юристы "Системы" еще раз пытались добиться отвода судьи, но снова безрезультатно. Затем АФК "Система" ходатайствовала о переносе рассмотрения дела в другой суд того же уровня, но в этом ей также отказали. Компания затем пыталась добиться передачи дела в другой суд, еще раз добивались отвода судьи, а также просила суд отложить рассмотрение дела. Практически во всех ходатайствах суд отказал АФК "Системе". Представители "Роснефти" на ход судебного процесса не жаловались. Глава компании Игорь Сечин неоднократно заявлял, что итоговое решение - за судом. Как АФК "Система" потеряла "Башнефть"? АФК "Система" в 2009 году купила "Башнефть" у структур Урала Рахимова, сына бывшего главы Башкирии Муртазы Рахимова. Компания владела "Башнефтью" вплоть до конца 2014 года. Весной 2014 года российские правоохранительные органы начали расследовать дело о приватизации "Башнефти", которую посчитали незаконной. По этому делу проходил Рахимов, который покинул Россию. АФК "Систему" обвиняли в том, что она купила "Башнефть" со скидкой в 500 млн долларов к рыночной цене - всего за 2,5 млрд. Это дело привело к аресту активов "Башнефти". Евтушенкова обвинили в отмывании денег и поместили под домашний арест. В конце октября 2014 года Арбитражный суд Москвы постановил изъять акции "Башнефти" у АФК "Системы". В начале декабря бумаги перешли в собственность государства, а Евтушенков почти сразу после этого был освобожден из-под домашнего ареста. Уголовное дело против него было закрыто в январе 2016 года за отсутствием состава преступления. "Есть понятие "неодолимая сила". По жизни мой принцип - я должен сделать все, что я считаю, могу для решения какого-то вопроса. Но если я самому себе говорю: "Я сделал все, но у меня не получилось, но я сделал все возможное", я расслабляюсь и забываю об этом", - рассказывал Евтушенков осенью 2016 года в интервью телеканалу "Дождь". Евтушенков также рассказал, что тема "Башнефти" перестала для него существовать после того как он потерял эту компанию. Как "Башнефть" попала к "Роснефти"? В мае 2016 года президент Владимир Путин исключил "Башнефть" из списка стратегически важных компаний, открыв дорогу к ее приватизации. Компанию собирались продать на публичном аукционе, а интерес к ней проявили несколько крупных игроков рынка. Многие чиновники, включая бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, были против участия в приватизации "Роснефти", считая нецелесообразным переход одной госкомпании в собственность другой. Тем не менее, риторика чиновников поменялась осенью 2016 года, а уже в октябре 2016 года "Роснефть" купила "Башнефть". Приватизация компании сопровождалась громким скандалом с арестом Улюкаева. Его обвинили в вымогательстве и получении взятки у "Роснефти" в размере 2 млн долларов за одобрение сделки по приватизации "Башнефти". Затем Улюкаев был отправлен в отставку в связи с утратой доверия, а 8 августа 2017 года над ним начался суд. Как конфликт повлияет на деловой климат в России? Игорь Сечин неоднократно повторял, что "Роснефть" своими действиями улучшает ситуацию в российской экономике и инвестиционный климат. В интервью Financial Times он заявил, что "Башнефть" в результате сделки потеряла часть активов, а "Роснефть" в суде пытается защитить права пострадавших акционеров компании. "Это улучшает инвестиционный климат, потому что мы делаем более транспарентным, ответственным поведение менеджмента и акционеров", - говорил Сечин в конце июня. Центр социального проектирования "Платформа" опросил чиновников, бизнесменов и аналитиков - как они восприняли конфликт между "Роснефтью" и АФК "Системой". Согласно опросу, конфликт символизирует сразу несколько вещей, объясняет гендиректор центра "Платформа" Алексей Фирсов. Во-первых, он демонстрируют ключевую особенность "Роснефти" - дух экспансии самой госкомпании и ее руководителя. Участники опроса говорят, что компания развивается путем расширения, приобретая другие компании и активы, часто более эффективные и успешные. Во-вторых, участники опроса полагают, что он стал символом "понятийного восприятия ситуации": на рынке нефти есть "Газпром", есть "Сургутнефтегаз", есть "Лукойл", а все остальное - это "Роснефть". "Здесь "понятийное" нарушение Евтушенковым правил игры на нефтяном рынке сработало крайне негативно", - описывает Фирсов мнения участников опроса. В-третьих, конфликт показывает особенность российского инвестиционного климата: власти пытаются как-то изменить ситуацию к лучшему, но время от времени возникают исключения из общих правил, которые противоречат работе, которая проводилась до этого, отмечают участники опроса. По словам Фирсова, респонденты разделились в вопросе о том, как этот конфликт отразится на деловом климате в России. Чиновники, участвовавшие в опросе, призывают не обобщать ситуацию. Часть экспертов считает, что инвестиционный климат в России и так очень плохой, поэтому дело "Роснефти" и АФК "Системы" принципиально не изменит ситуацию. Однако большинство участников опроса, по словам социолога, говорит, что бизнесмены, включая инвестиционных банкиров, будут учитывать сложившуюся ситуацию. Участники опроса объясняли, что они не до конца понимают, где проходит граница между формальными и "понятийными" правилами. Респонденты полагают, что эта неустойчивость может навредить любой приватизации, например, нефтяного сектора. "Сечин позиционирует себя не просто как глава крупной компании, хозяйствующего субъекта. Он позиционирует себя как часть механизма гарантирования стабильности системы", - пояснила Би-би-си руководитель аналитического департамента Центра политических технологий Татьяна Становая. По ее мнению, для Сечина в конфликте с АФК "Системой" принципиальным стал вопрос справедливости - в его понимании. "В понимании Сечина, "Башнефть" не должна была принадлежать "Системе", а "Роснефть" не должна платить за злоупотребления со стороны безответственного и нацеленного исключительно на защиту своих корпоративных интересов бизнеса, коим видится Сечину бизнес Евтушенкова, - полагает Становая. - "Роснефть", в понимании главы этой компании, восстанавливает справедливость".