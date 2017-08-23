Кирилл Серебренников помещен под домашний арест

Басманный суд Москвы в среду, 23 августа, постановил отправить под домашний арест известного российского режиссера Кирилла Серебренникова, которого Следственный комитет РФ (СКР) обвиняет в мошенничестве в особо крупном размере. Тем самым удовлетворено ходатайство следствия, которое обосновало свое требование тем, что обвиняемый может скрыться от уголовного преследования за границей и попытаться повлиять на свидетелей. Защита Серебренникова просила отпустить его на свободу под залог в размере вменяемого ущерба. По решению суда, режиссер будет находиться под домашним арестом до 19 октября. По версии следователей, Кирилл Серебренников, являющийся художественным руководителем "Гоголь-центра", организовал хищение как минимум 68 млн рублей, выделенных из бюджетных средств в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Серебренников был задержан утром 22 августа в Санкт-Петербурге и увезен в Москву на допрос, после чего его поместили в изолятор временного содержания. На допросе он отрицал свою вину, заявив, что не занимался финансовыми вопросами. Главбух обвинила режиссера В начале августа бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, заключившая сделку со следствием, дала показания против Серебренникова. Она сообщила на допросе, что Кирилл Серебренников вместе с Алексеем Малобродским и Юрием Итиным создали компанию "Седьмая студия" для "реализации преступного умысла" на хищение бюджетных средств. Бывшему генеральному продюсеру "Седьмой студии" Малобродскому и бывшему директору этой компании Итину тогда были предъявлены новые обвинения. Серебренникова тогда решено было оставить в качестве свидетеля. Следственные органы еще в мае изъяли у режиссера загранпаспорт. 11 августа СКР назначил экспертизу паспорта. Источники агентства "Интерфакс" сообщили тогда, что "эти следственные действия являются лишь поводом для того, чтобы не выпустить режиссера за рубеж". В конце июля в Санкт-Петербурге Серебренников начал съемки фильма "Лето" по мотивам биографии рок-музыканта Виктора Цоя. Проходящая по делу о "Седьмой студии" продюсер объявлена в розыск Кроме того, СКР объявил в федеральный розыск продюсера Екатерину Воронову. Как пояснила официальный представитель СКР Светлана Петренко, Воронова также проходит по делу о хищении бюджетных средств в рамках деятельности "Седьмой студии". Ранее продюсер вообще не фигурировала в этом деле.