Армянин из Глендейла 37-летний Арташес Дарбинян приговорен к восьми годам тюрьмы за участие в мошеннической схеме, в результате которой были украдены средства на сумму 1,66 миллиона долларов. Судья также постановил, что после освобождения Арташес Дарбинян в течение трех лет будет находится под надзором властей и выплатит около 1,6 миллиона долларов в виде реституции, сообщает «Los Angeles Daily News». Обвинители просили для подсудимого 15 лет лишения свободы, однако адвокат подсудимого Лара Еритсян настаивала на более коротком строке мотивируя это тем, что Дарбинян страдал от алкогольной и наркотической зависимости на протяжении многих лет. После заседания адвокат подчеркнула, что они рады тому, что судья вынес более мягкий приговор. В декабре прошлого года Дарбинян признал вину. Дарбинян занимался сбором средств посредством электронной почты. За вознаграждение в 385 долларов, преступники предлагали владельцам торговых марок следить за сохранением авторских прав и посылать регулярные отчеты. Однако, услуги не были предоставлены, а средства, направленные владельцами торговых марок, отправлялись на фиктивные счета. Согласно следствию, Дарбиняну удавалось скрыть мошенничество с помощью украденных данных. Дарбинян использовал данные для того, чтобы открыть фиктивные банковские счета, а другой житель Глендейла - Орбел Акопян, ранее также признавший свою вину, помогал отмывать деньги. По делу также арестован 36-летний Альберт Якубян, который ждет судебного разбирательства. В письме к суду, Дарбинян принес извинения всем тем, кого он обманул, сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Армянина из Глендейла приговорили к 8 годам тюрьмы за мошенничество
- Право - 23 Августа 2017, 10:18