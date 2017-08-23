Россия поставляет вооружения «Талибану» (запрещенное в России террористическое движение), заявил глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон в ходе брифинга во вторник, 22 августа. Запись встречи главы американского внешнеполитического ведомства с журналистами опубликована на сайте Госдепа. «Россия снабжает оружием «Талибан». Это, очевидно, является нарушением международных норм, нарушением норм Совета безопасности ООН. Мы, конечно же, выступаем против этого и призываем Россию обратить внимание на это», — отметил госсекретарь. По его словам, все поставки оружия должны согласовываться с властями Афганистана. «Если кто-то и намерен предоставлять оружие, то делаться это должно исключительно через правительство Афганистана», — заверил он. В апреле командующий корпусом американской армии в Афганистане Джон Николсон заявил, что Пентагон получает данные о поставках оружия талибам из России. До этого, в марте, генерал армии США и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти говорил, что Россия расширила свои контакты с талибами. Также о подобных поставках писали весной-летом 2017 года ряд американских СМИ. Например, в конце июля CNN опубликовал видеоролики, которые, по данным телеканала, подтверждают российские поставки оружия «Талибану». Также телеканал процитировал представителей правительства Афганистана, которые утверждают, что именно Москва стоит за поставками оружия талибам.
Тиллерсон обвинил Россию в поставке оружия талибам
- Право - 23 Августа 2017, 10:15