Тиллерсон обвинил Россию в поставке оружия талибам

Россия поставляет вооружения «Талибану» (запрещенное в России террористическое движение), заявил глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон в ходе брифинга во вторник, 22 августа. Запись встречи главы американского внешнеполитического ведомства с журналистами опубликована на сайте Госдепа. «Россия снабжает оружием «Талибан». Это, очевидно, является нарушением международных норм, нарушением норм Совета безопасности ООН. Мы, конечно же, выступаем против этого и призываем Россию обратить внимание на это», — отметил госсекретарь. По его словам, все поставки оружия должны согласовываться с властями Афганистана. «Если кто-то и намерен предоставлять оружие, то делаться это должно исключительно через правительство Афганистана», — заверил он.​ В апреле командующий корпусом американской армии в Афганистане Джон Николсон заявил, что Пентагон получает данные о поставках оружия талибам из России. До этого, в марте, генерал армии США и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти говорил, что Россия расширила свои контакты с талибами. Также о подобных поставках писали весной-летом 2017 года ряд американских СМИ. Например, в конце июля CNN опубликовал видеоролики, которые, по данным телеканала, подтверждают российские поставки оружия «Талибану». Также телеканал процитировал представителей правительства Афганистана, которые утверждают, что именно Москва стоит за поставками оружия талибам.

