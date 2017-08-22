Турецкий депутат армянского происхождения, представляющий курдскую партию «Демократия народов» Каро Пайлан подал в суд на обозревателя турецкой газеты «Ени шафак» Гайреттина Карамани. Об этом сообщается турецкий новостной сайт t24.com.tr. В распространенном сообщении курдской партии «Демократия народов» отмечается, что Гайреттин Карамани в выпуске от 18 августа 2017 года озаглавил свою колонку следующим образом: «Из шкуры свиньи одежды не выйдет, а из гявура – родственник». В связи с этим, Пайлан обратился в Генеральную прокуратуру, обвинив Гайреттина Карамани в разжигании межнациональной розни и в оскорблении определенной части населения турецкого государства. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am. Ранее Каро Пайлан обвинил в расизме и фашизме мэра Анкары, который назвал депутата германского Бундестага Джема Оздемира армянином, пытаясь тем самым его оскорбить.
Каро Пайлан подал в суд на обозревателя турецкой газеты
- Право - 22 Августа 2017, 16:02