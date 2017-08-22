Режиссер Кирилл Серебренников задержан

Известный российский режиссер Кирилл Серебренников, возглавляющий московский театр "Гоголь-центр", задержан по подозрению в мошенничестве, сообщила "Интерфаксу" во вторник, 22 августа, официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко. По ее словам, Серебренникову собираются предъявить обвинение по статье 159-й УК - "мошенничество в особо крупном размере", а также решить вопрос о мере пресечения. Его подозревают в "организации хищения" не менее чем на 68 млн рублей.