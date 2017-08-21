В Марселе автомобиль въехал в две автобусные остановки

Один человек погиб в результате наезда автомобиля на две автобусные остановки в Марселе на юге Франции.Еще по меньшей мере один человек пострадал. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщает AFP со ссылкой на местную полицию. Инцидент произошел в районе Старого порта в центре города. В настоящий момент полиция проводит операцию на месте происшествия. Никаких версий случившегося власти пока не выдвигают. Местное издание La Provence сообщает, что водитель автомобиля был задержан. В твиттере полиция советует жителям Марселя избегать сектор Старого порта. Об этом сообщает rfi.