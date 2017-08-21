Грачья Арутюнян помилован? Разъяснения пресс-секретаря президента Армении news.am

Осужденный в России гражданин Армении Грачья Арутюнян помилован указом президента. Во всяком случае, так утверждают родственники Арутюняна. По их словам, уже в декабре Грачья Арутюнян окажется на свободе. Комментируя по просьбе корреспондента Новости Армении - NEWS.am эту информацию, пресс-секретарь президента Владимир Акопян отметил, что указы главы государства носят персональный характер и не подлежат обязательной публикации. Они содержат сведения о частной жизни и данные, которые, согласно ч.1 статьи 34 Конституции, п.2 ч.1 статьи 8 закона «О свободе информации», статье 26 закона «О защите личных данных» подлежат защите, их нельзя использовать или распространять без разрешения этих лиц, за исключением случаев, предусмотренных законом. Владимир Акопян также напомнил, что об указах в надлежащем порядке уведомляются обратившиеся за помилованием осужденные, а также лица, выступившие с ходатайствами. Напомним, что грузовик, за рулем которого находился Арутюнян, 13 июля 2013 года врезался в пассажирский автобус в Подмосковье. Погибли 18 человек. Троицкий суд приговорил Арутюняна к лишению свободы сроком на 6 лет 9 месяцев. 20 июля 2017 года Арутюнян был экстрадирован в Армению для отбывания оставшегося срока наказания на родине.