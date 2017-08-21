Суд Москвы отказался арестовать турбины по запросу Siemens

  • Deutsche Welle
  • Право - 21 Августа 2017, 10:05
Арбитражный суд (АС) Москвы в предварительном порядке отклонил запрос германского концерна Siemens AG об аресте газовых турбин, предположительно оказавшихся в Крыму в обход санкций Евросоюза. Об этом в воскресенье, 20 августа, сообщило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на постановление АС.

"Доводы заявителя носят предположительный, неопределенный характер, не могут быть положены судом в основу удовлетворения заявления о принятии мер по обеспечению иска", - подчеркивается в обосновании суда.

На данном этапе речь шла о мерах обеспечительного характера. Рассмотрение дела по существу начнется 18 сентября.

"Турбинный скандал"

О поставке двух газовых турбин Siemens AG в порт Севастополя с Таманского полуострова стало известно 5 июля. Позже в Крыму были обнаружены еще две турбины, предположительно произведенные при участии германского концерна. 

В заявлении, распространенном 21 июля, его руководство заявило, что российские партнеры направили оборудование в Крым в нарушение договорных обязательств и в обход санкций, наложенных ЕС на аннексированный Россией полуостров. Концерн принял решение приостановить поставки оборудования для электростанций подконтрольным государству российским компаниям, продать свою долю в российском СП "Интеравтоматика" и разорвать ряд лицензионных соглашений.

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