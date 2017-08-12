Возбуждено уголовное дело по факту трудовой эксплуатации гражданина Армении в населенном азербайджанцами селе в Грузии

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по факту трудовой эксплуатации гражданина Армении в населенном азербайджанцами селе Соганлуг в Грузии, сообщает пресс-служба СК РА. В рамках проведенного в Следственном комитете РА мониторинга прессы на нескольких интернет-площадках были замечены публикации об эксплуатации гражданина Армении в населенном азербайджанцами селе в Грузии. Согласно публикациям, в ходе состоявшейся 28-го июля 2017 года пресс-конференции представитель МИД Армении сообщил, что армянин долгие годы содержался в азербайджанском селе в Грузии в условиях, схожих с рабскими, подвергался трудовой эксплуатации. Мужчину удалось вернуть в Республику Армения. Для проверки указанных обстоятельств по поручению заместителя председателя Следственного комитета РА, начальника Главного управления по расследованию особо важных дел Ваагна Арутюняна были подготовлены материалы. "В результате выяснилось, что гражданин РА в поисках работы в 2003 году отправился в Грузию, где попросил случайного водителя посодействовать ему в этом вопросе. Этот человек отвез его в азербайджанское село Соганлуг в Грузии, где члены проживающей там семьи, азербайджанцы по национальности, воспользовавшись его уязвимостью из-за незнания местности, с целью его эксплуатации вплоть до 7-го мая 2017 года держали его в условиях, схожих с рабскими, а именно: без оплаты заставляли работать на земельных участках как этой семьи, так и соседней, а для проживания выделили крышу, где жертва эксплуатации ночевала на картонных ящиках. По данному факту Следственным комитетом РА 10-го августа было возбуждено уголовное дело по признакам 132 статьи Уголовного кодекса РА (Торговля людьми). Ведется предварительное следствие", - отмечается в сообщении.