Ваан Ширханян и Артур Варданян не признают предъявленных обвинений

Находящийся в заключении по делу об обезвреженной Службой национальной безопасности Армении преступной группировке бывший замминистра обороны республики Ваан Ширханян сегодня, пока судья отсутствовал в зале заседания, ответил на вопрос журналистов и заявил, что предъявленные ему обвинения являются «провокацией» и против него осуществляется «политическое преследование». «Это провокация, и, конечно, политическое преследование», – сказал он, не ответив на вопрос, чем именно он мешал властям. В свою очередь Артур Варданян, который, согласно материалам дела, создал и руководил обезвреженной Службой национальной безопасности РА преступной группой, отметил, что не признает предъявленных ему обвинений. «Это ложь, все делается, чтобы народ увидел, что власти могут засудить любого. Здесь нет преступников, это сфабрикованное обвинение», – подчеркнул он. Напомним, 25 ноября 2015 года в результате оперативной работы органов Службы национальной безопасности Армении была обезврежена организованная преступная группировка, которая планировала ряд тяжких преступлений на территории республики (против граждан, отдельных ветвей власти и госорганов). В Следственном управлении СНБ РА было возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 ст.223 («Создание преступного сообщества или руководство преступным сообществом» и «Участие в преступном сообществе») и ч.3 ст.235 («Незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного огнестрельного оружия и патронов к нему), боеприпасов, патронов к нарезному огнестрельному оружию, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные организованной группой»). Артур Варданян и свыше 20 членов созданной им преступной группы, в том числе женщины, были заключены под стражу. А 19 декабря 2015 года в рамках данного уголовного дела был задержан бывший заместитель министра обороны республики Ваан Ширханян. Как передавала пресс-служба СНБ РА, В. Ширханян подозревается в участии в преступном сообществе, созданном Артуром Варданяном. В частности, он задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2. ст.223 («Участие в преступном сообществе») УК РА. В отношении В. Ширханяна была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает Panorama.am.