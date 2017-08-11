Леса горят в Вайоцдзорской области

Лесные пожары бушуют в Вайоцдзорской области Армении. Как сообщает МЧС Армении, 10-го августа около 18:50 поступил сигнал о том, что на прилегающей к селу Артаван территории горят зеленые территории. По данным на 00:50 в работах участвовали 28 работников лесного хозяйства, 3 сотрудника государственной природоохранной инспекции, 11 сотрудников областной администрации, а также жители села Артаван. К тушению пожара привлекается также вертолет ВВС Минобороны Армении. По состоянию на 06:25 горят леса и зеленые территории площадью 230 га. По положению на 09.30, в работах по тушению пожара задействованы 5 пожарных расчетов, 92 пожарных-спасателя, 100 военнослужащих ВС РА, десятки сотрудников Полиции. Для тушения пожара используются водные ресурсы Гергерского водохранилища, расположенного в 3 километрах от места происшествия. На месте находятся директор Спасательной службы МЧС, полковник М.Казарян, начальник НЦКУ, полковник О.Хангелдян, а также замминистра министерства сельского хозяйства РА А. Арутюнян, заместители губернатора области, начальник Полиции Вайка полковник М. Давтян и другие. По состоянию на 10:25, сгорело 14 опор ЛЭП, без света остается село Артаван.