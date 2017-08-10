Напавший на военных в Леваллуа-Пере не может быть допрошен

Подозреваемый в атаке на военных в пригороде Парижа Леваллуа-Перре был ранен во время задержания и находится в госпитале в Лилле, на севере Франции. По данным источника AFP, он пока не может дать показания полиции Вероятный нападавший, алжирец 36 лет, получил пять огнестрельных ранений во время задержания на автотрассе, ведущей в Кале. С момента нападения на военных, участвовавших в антитеррористической операции Sentinelle («Часовой»), до его задержания прошло несколько часов. По данным источника AFP в полиции, подозреваемый не значился в списке S (это список лиц, потенциально представляющих угрозу национальной безопасности), и единственным правонарушением, которое за ним числилось, было нарушение миграционного законодательства, но он ни разу не был судим, и на момент нападения проблем с законом у него не было. Нападение на военных было совершено 9 августа в 8 утра в парижском пригороде Леваллуа-Пере. Легковая машина марки BMW врезалась в военных-участников операции Sentinelle недалеко от казармы. Шестеро военных были ранены, из них трое — тяжело, они до сих пор находятся в больнице. После нападения преступник попытался скрыться и был задержан только около 16 часов в сотнях километров от Парижа. Полиция признает, что преступника удалось отследить благодаря показаниям очевидцев и видеозаписям. Чтобы остановить нападавшего, силы правопорядка создали пробку на трассе. Задержание было жестким, подозреваемый получил пять огнестрельных ранений, также был ранен один из полицейских, участвовавших в операции. Расследованием нападения на военных занимается антитеррористическое подразделение полиции, к делу уже присоединены улики, найденные в доме задержанного в парижском пригороде. Нападение в Леваллуа-Перре стало шестым в ряду атак на служащих, участвующих в антитеррористической операции Sentinelle, которая началась во Франции после терактов в январе 2015 года и в которой участвуют 7 000 солдат. 14 июля президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что условия этой операции должны быть пересмотрены, сообщает rfi.