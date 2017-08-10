В Тбилисском аэропорту случился программный сбой

Авиарейсы из Тбилисского международного аэропорта выполняются с задержкой. Лидер «Новой Грузии» Георгий Вашадзе распространил в социальной сети видеоматериал, в котором видно , что пассажиры стоят в длинной очереди перед регистрационными стойками. По информации Вашадзе, причиной задержки является отключение электронной программы аэропорта, из-за чего представителям авиакомпаний приходится вручную регистрировать пассажиров на рейс и ставить на учет их багаж. По его словам, все рейсы выполняются приблизительно с двухчасовой задержкой. Работа Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели была парализована из-за проблем провайдера IT-услуг для отрасли воздушных перевозок – международной компании SITA, заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария. Данное заявление Гахария сделал в ходе заседания правительства, на котором премьер-министр Георгий Квирикашвили поинтересовался причинами сбоев. Гахария утверждает, что подобные проблемы возникли не только в Грузии, но и в аэропортах других стран. «Поздно ночью определенные неполадки возникли в системе SITA — это международная организация, которая осуществляет как физическую, так и онлайн регистрацию пассажиров в аэропортах. Как видно, и мы сейчас это выясняем, эта проблема не только в Тбилисском аэропорту, а в нескольких точках. Это более глобальная проблема. Мы поддерживаем контакт с головным офисом SITA», — сказал Гахария. По словам министра, к настоящему времени среднее время задержки рейсов в Тбилисском аэропорту составляет 15-20 минут. В ночь на четверг рейсы из аэропорта выполнялись с двухчасовыми задержками.