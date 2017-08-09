Арестован подозреваемый в нападении на военных под Парижем

Французские полицейские ранили и арестовали подозреваемого в нападении на группу военнослужащих в пригороде Парижа Леваллуа-Перре. Полиция преследовала мужчину, скрывшегося с места преступления на автомобиле BMW, по шоссе к северу от столицы. По словам очевидцев, на месте ареста стояла машина, пробитая пулями. Подозреваемый врезался на автомобиле в группу военных рядом с казармой около 8 часов утра. Шесть солдат пострадали, двое из них - с серьезными ранениями. По словам полицейских, угрозы их жизни нет. Парижский прокурор назвал нападение "попыткой убийства... связанной с террористическим умыслом". Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон сообщил, что нападавший действовал в одиночку. Глава районной управы Леваллуа-Перре Патрик Балкани уточнил, что машина с нападавшим была припаркована на противоположной от казармы стороне аллеи и дожидалась выхода из здания военных 35-го пехотного полка.