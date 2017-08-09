В Польше заявили о следах взрыва на крыле Ту-154 Качиньского

Польская комиссия по расследованию крушения Ту-154 президента страны Леха Качиньского сообщила, что на крыле лайнера обнаружены следы взрыва. Ранее польская комиссия утверждала, что взрыв — наиболее вероятной причина крушения На левом крыле разбившего под Смоленском самолета Ту-154, на котором летел президент Польши Лех Качиньский, обнаружены следы взрыва, заявила польская правительственная подкомиссия по расследованию причин аварии. «Разрушение крыла началось до столкновения с березой. Многочисленные повреждения левого крыла Ту-154 имеют следы взрыва», — цитирует издание Rzeczpospolita заключение подкомиссии. На прошлом заседании подкомиссия пришла к выводу о месте и времени происшествия, приведшего к разрешению Ту-154, заявил ее представитель. Теперь расследуется причины крушения. Лайнер Качиньского Ту-154 разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года, при крушении погибли находившиеся на борту 96 пассажиров. Национальный комитет по расследованию авиационных происшествий в 2011 году пришел к выводу, что самолет снизился ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в условиях низкой видимости и врезался в дерево. Однако после прихода в 2015 году к власти партии «Закон и справедливость» Ярослава Качинского началось новое расследование. Согласной позиции новой польской комиссии перед падением самолета в нем произошел взрыв, но Варшава никак не аргументировала эти утверждения. «В результате проведенных экспериментов мы можем сказать, что наиболее вероятной причиной взрыва был термобарический заряд, который спровоцировал сильную ударную волну», — делали вывод в комиссии в апреле 2016 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не знают, чем руководствовалась комиссия, когда пришла к такому заключению.

