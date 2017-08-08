Госслужба безопасности продуктов питания опровергает слухи о вспышке ящура в областях Армении

/АРКА/. Государственная служба безопасности продуктов питания Армении опровергает информацию о вспышке ящура в областях Армении. 8 августа в армянских СМИ появилась информация о том, что в селах Дебед и Дсег зарегистрированы массовые случаи заболевания ящуром и что из 700 голов скота в селе Дсег около 60% заражены. "На горячую линию Госслужбы не поступали сигналы от фермеров или руководителей общин. Республиканский центр ветеринарных и фитосанитарных лабораторных услугм который является единственной в республике аккредитованной лабораторией, диагностирующей заболевания животных, не выявила не одного случая ящура", - отметили в пресс-службе. В сообщении также отмечается, что болезнь нельзя выявить без проведения лабораторного анализа, и что информация в СМИ не обоснованная, а использование термина "эпидемия" без заключения специалиста безответственно. Ящур — инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, появлением пузырьков и эрозий на слизистой оболочке ротовой полости, а также на коже между пальцами и у ногтей. Наиболее подвержены инфекции сельскохозяйственные животные, а также лошади, верблюды, собаки, кошки и грызуны. Основной путь инфицирования людей — через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже через мясо.