Московский городской суд принял решение приостановить выдворение из России журналиста "Новой газеты" Али Феруза. Как сообщает корреспондент Би-би-си из зала суда, до решения ЕСПЧ по делу Феруза он останется в России и будет содержаться в спецприемнике для мигрантов. "Я рад хотя бы, что меня уже не высылают", - прокомментировал решение журналист. На прошлой неделе Европейский суд по правам человека запретил России выдворять в Узбекистан журналиста "Новой газеты" Али Феруза (настоящее имя - Худоберди Нурматов) до того, как его дело будет рассмотрено в ЕСПЧ. Требование суда связано с вероятностью, что заявитель иска "подвергнется реальному риску причинения существенного и непоправимого вреда". Разбирательство в Мосгорсуде длилось два дня: в понедельник судья отложила рассмотрение дела, затребовав дополнительные документы - в частности, перевод на русский язык решения Европейского суда по правам человека, постановившего не выдворять Феруза. Во вторник допросили мать журналиста - Зою Нурматову. Она подтвердила, что является гражданкой России, как и остальные ее дети. Нурматова заявила, что Худоберди помогал ей финансово, в том числе собирал деньги на ее операцию. "Я постоянно с ней поддерживаю связь [Зоя Нурматова живет на Алтае], по возможности помогал ей. Я не мог к ней приехать, потому что у меня не было документов", - пояснил Али Феруз. Дело Феруза Гражданина Узбекистана Али Феруза задержали 1 августа недалеко от редакции "Новой газеты". Полицейские остановили журналиста для проверки документов. Феруз продемонстрировал журналистскую аккредитацию, однако полиция все равно отвезла его в ОВД Басманного района, откуда доставила в Басманный суд. Вечером того же дня cуд решил, что Феруз нарушил миграционное законодательство и подлежит выдворению на родину. Кроме того, журналиста обязали выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. На следующий день после суда стало известно, что после оглашения решения Али Феруз попытался покончить с собой. Как рассказал Би-би-си его адвокат Даниил Хаймович, Феруз попытался причинить себе вред, повредив ручкой вены. Судебные приставы не дали ему это сделать. С момента суда журналист находился в спецучреждении временного содержания иностранных граждан в поселке Сахарово. Там его посетил главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, являющийся также членом общественного совета МВД России (именно этот статус дает ему право на посещение). Муратов рассказал, что во время доставки в спецучреждение Феруза избили: "На спине Феруза я увидел огромную гематому багрово-фиолетового цвета. (...) Избит с непонятной агрессией, с личными оскорблениями, руки у Али были при этом скованны за спиной. Сначала конвойный несколько раз прижег его электрошокером, а затем, уже выключенным электрошокером несколько раз сильнейшим образом ударил его в область лопатки с левой стороны". После этого, по утверждению главного редактора "Новой газеты", у Феруза появились боли в области сердца. Адвокат журналиста рассказал, что Феруз написал жалобу на избиение в прокуратуру. Что ждет журналиста в Узбекистане Али Феруз находится в России с 2011 года - в этой стране живет его мать и другие родственники. Он утверждает, что покинул Узбекистан из-за проблем с властями: там, говорит Феруз, его пытались завербовать местные спецслужбы. Власти Узбекистана же утверждают, что Феруз проходил по делу о вербовке в радикальную запрещенную организацию "Ат-Такфир валь-Хиджра". Сам журналист обратился в российские правоохранительные органы для легализации своего пребывания только в 2014 году, потому что после потери паспорта двумя годами ранее "боялся выходить из дома, проходя реабилитацию после пыток", которым, по его словам, он подвергся в Узбекистане. "В Узбекистане сразу задержат. Практика показывает, что беженцев, которые возвращались [в Узбекистан] или которых похищали отсюда, сразу дают срок около 20 лет. Классика - статьи "государственный переворот", "попытка разрушения конституционного строя. А те люди, которых в Узбекистане сажают сроком больше, чем от трех до пяти лет, живыми оттуда не возвращаются, только трупы забирают родственники, потому что там применяются пытки", - рассказывал ранее Би-би-си журналист.