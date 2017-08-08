В Москве начался суд над экс-главой Минэкономразвития РФ Алексеем Улюкаевым

Замоскворецкий суд Москвы приступил к слушанию по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева — первого в современной истории России федерального министра, обвиненного в уголовном преступлении, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщает российское агентство, Улюкаева доставили в суд на машине ФСИН. Перед слушанием он подтвердил журналистам, что не признает вину. Министра обвиняют в получении взятки в два миллиона долларов. По данным следствия, эту сумму Улюкаев получил за выданную ведомством положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести госпакет акций "Башнефти". СК утверждает, что располагает показаниями очевидцев, аудио- и видеозаписями и "специфическими следами на пальцах рук". Экс-главе МЭР грозит до 15 лет колонии. Дело Улюкаева расследовали в рекордные сроки: оно было возбуждено 15 ноября, а уже через полгода завершилось предварительное следствие. Чтобы изучить 30 томов, бывшему министру и его защите понадобилось меньше двух месяцев. После этого материалы передали в Генпрокуратуру, которая за три дня пришла к выводу, что препятствий для рассмотрения дела в суде нет.