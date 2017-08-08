Армянина и россиянина задержали при попытке «переплыть» границу Молдавии

  • Lragir.am
  • Право - 08 Августа 2017, 14:38
Молдавские пограничники схватили двух мужчин при попытке незаконно пересечь государственную границу, пишет «Молдова». 

Гражданин Армении и России обнаружили в водах реки Прут. Пловцы пытались покинуть Молдову. При них находились личные вещи, одежда и предметы гигиены.

Причину своего нахождения в запрещенной пограничной зоне 29-летний армянин и 49-летний россиянин не назвали. Обоих задержали на 72 часа за незаконную попытку пересечения госграницы. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am

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