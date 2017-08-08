Молдавские пограничники схватили двух мужчин при попытке незаконно пересечь государственную границу, пишет «Молдова». Гражданин Армении и России обнаружили в водах реки Прут. Пловцы пытались покинуть Молдову. При них находились личные вещи, одежда и предметы гигиены. Причину своего нахождения в запрещенной пограничной зоне 29-летний армянин и 49-летний россиянин не назвали. Обоих задержали на 72 часа за незаконную попытку пересечения госграницы. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am
Армянина и россиянина задержали при попытке «переплыть» границу Молдавии
- Право - 08 Августа 2017, 14:38