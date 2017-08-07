Эксперт назвала законопроект об обогащение муки в Армении антинациональной политикой

/АРКА/. Доцент Ереванского государственного экономического университета Вардуи Меликян коснулась в понедельник в ходе пресс-конференции распространившейся недавно информации о намерении возобновить обсуждения вокруг принятия законопроекта об обогащении муки в Армении. Правительство Армении в ноябре 2014 года утвердило законопроект "Об обогащении пшеничной муки" в рамках программы мероприятий по "Концепции обогащения пшеничной муки", который регулирует вопросы, связанные с оборотом обогащенной пшеничной муки и продукции из нее. Данная продукция нацелена на защиту от нежелательного воздействия на организм отсутствия в нем или недостаточного количества отдельных микроэлементов и витаминов. 14 апреля 2015 года активисты инициировали сбор подписей против обогащения пшеничной муки, после чего попытки реализации законопроекта были приостановлены. Тем не менее, с недавних пор в армянской прессе начала муссироваться информация о том, что данный законопроект снова будет поставлен на одобрение в правительстве. "Законопроект активно обсуждался в армянском обществе и был принят крайне негативно, и мы считаем, что именно поэтому он был приостановлен. Мы думали, что это было связано, прежде всего, со сменой премьер-министра страны", - отметила Меликян. Говоря о возобновлении разговоров вокруг данной темы, она подчеркнула, что "дыма без огня" не бывает. "Принятие данного законопроекта нежелательно, и я надеюсь, что наше население снова выразит в связи с этим протест, так как в течение нескольких лет неоднократно доказывалось, что его утверждение является антинациональной политикой и что это не принесет нам пользы", - отметила Меликян. По ее словам, Армения является сельскохозяйственной страной, богатой продуктами животного и растительного происхождения, которые в течение тысячелетий удовлетворяли все потребности населения. "Важное значение в деле формирования национального гена имеет не только географическое положение, но и продукты питания. В течение многих тысячелетий у нас сформировались национальные традиции, касающиеся в частности мучных продуктов. Армянский народ никогда не использовал добавки, обеспечивая здоровые поколения", - подчеркнула Меликян. Как заявлял в конце 2015 года тогдашний министр здравоохранения Армении Армен Мурадян, проект по обогащению пшеничной муки в Армении поспособствует снижению количества случаев заболевания анемией у детей. Он отмечал также, что в период с 1937-го по 1994 год в Армении использовалась только обогащенная пшеничная мука и законопроект, по сути, это "возвращение к тому, что было".