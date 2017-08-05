Армянская община США попытается дать гарантии, что антироссийские санкции не нанесут серьезного урона Армении

Санкции Вашингтона против Москвы косвенно могут затронуть и армянскую экономику, считает бывший посол США на Украине, эксперт Атлантического совета Джон Хербст. По его словам, новый пакет ограничительных мер не направлен напрямую против союзников и партнеров России. «Тем не менее, ожидающийся спад в российской экономике, к сожалению, может затронуть и армянскую экономику, учитывая тесные связи между двумя странами», — заявил американский дипломат. Также он не исключает негативные последствия санкций для экономик остальных стран-членов Евразийского экономического союза — Казахстана, Белоруссии, Киргизии. Хербст в то же время предполагает, что влиятельная армянская община США попытается дать гарантии, что антироссийские санкции США не нанесут серьезного урона армянской экономике. https://eadaily.com/