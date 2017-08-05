WeltN24 обратилась в ЕСПЧ из-за ареста в Турции журналиста Die Welt

Медиакомпания WeltN24 подала в пятницу, 4 августа, жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге в связи с тем, что корреспондент немецкой газеты Die Welt Дениз Юджел (Deniz Yücel) по-прежнему удерживается под стражей турецкими властями. В обосновании жалобы, в частности, утверждается, что право компании на свободу слова и распространение информации было нарушено в связи с арестом репортера, обвиняемого в поддержке терроризма. "Журналист попал в тюрьму только за то, что выполнял свою работу, и это не должно остаться безнаказанным", - отметила директор WeltN24 Штефани Каспар (Stephanie Caspar). При этом она добавила, что компания задействует все имеющиеся в ее распоряжении средства, чтобы защитить себя и своего корреспондента. Обвинения в пропаганде терроризма и разжигании розни Дениз Юджел, имеющий дваойное гражданство - Турции и Германии, был задержан в Стамбуле 14 февраля для допроса, после чего взят под стражу. Двумя неделями позже суд арестовал его по обвинению в пропаганде терроризма и разжигании межнациональной ненависти. Задержание и арест Юджела вызвали в Германии резкую критику. Правительство ФРГ выразило недоумение по поводу обвинений, предъявленных журналисту. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Юджела в шпионаже, назвав его агентом запрещенной Рабочей партии Курдистана. Критики называют арест политически мотивированным, заявляя, что корреспондента Die Welt задержали исключительно за его журналистскую деятельность. В апреле репортер сам направил жалобу в ЕСПЧ.