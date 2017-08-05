Одному из фигурантов дела о расстреле в селе Шамирам предъявлено обвинение

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА продолжают предприниматься активные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств убийства, совершенного в селе Шамирам способом, опасным для жизни многих людей. На основе добытых доказательств предъявлено обвинение в укрывательстве особо тяжкого преступления. Как сообщает пресс-служба СК Армении, по уголовному делу добыты фактические данные о том, что предполагаемого преступника с места преступления увез его дядя. Так, 1 августа 2017 года, примерно в 09:30 житель Арагацотнской области Т. Калашян провел телефонный разговор со своим родственником, требуя вернуть сумму, переданную в долг родственникам последнего, но беседа переросла в ссору. Затем Т. Калашян, узнав о том, что его родственник, а также родственники и друзья последнего находятся в зале проведения траурных церемоний, расположенном близ кладбища в селе Шамирам, на автомобиле марки «VAZ 21214», которым управлял он, приехал в указанное место. Согласно добытым следствием данным, Т. Калашян ворвался в зал, нецензурно выражался, а затем из имеющегося при нем оружия открыл стрельбу по находившимся в помещении людям, вследствие чего четыре человека погибли, еще семеро – получили телесные повреждения различной степени тяжести. После случившегося, Т. Калашян сразу же скрылся с места происшествия. Его побег пытался предотвратить один из присутствующих в зале, преследуя его на своем личном автомобиле. Очевидец догнал его на подступах к селу Шамирам и врезался передней частью автомобиля в машину, за рулем которого находился Т. Калашян. От удара указанный автомобиль вылетел с проезжей части дороги в близлежащее поле и заглох. Следствием установлено, что предполагаемый преступник из имеющегося при нем оружия открыл стрельбу по преследователю. Однако последнему удалось увернуться. Согласно добытым по уголовному делу доказательствам, Т. Калашяна на своем автомобиле увез его дядя, который присутствовал на траурной церемонии и был очевидцем совершенного преступления. Дяде - 67-летнему мужчине - предъявлено обвинение по части 1 статьи 334(Укрывательство особо тяжкого преступления) Уголовного кодекса. Следователь подал в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. "Предварительное следствие продолжается. Соответствующим подразделениям Полиции дано поручение активизировать оперативно-розыскные мероприятия, направленные на обнаружение разыскиваемого за совершение особо тяжкого преступления Телмана Калашяна и передачу его органу, осуществляющему производство", - отмечается в сообщении.